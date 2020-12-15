نقاط قوة ملف قطر لاستضافة آسياد 2030 من قبل beIN SPORTS December 15, 2020 19:16 5:17 دقيقة تحدّث مراسل beIN SPORTS عن أبرز نقاط قوة ملف قطر لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 21، "آسياد 2030". تقارير إخبارية رياضات أخرى دورة الألعاب الآسيوية 2030 قطر -آخر الفيديوهات 0:24 دقيقة هولاند يعلق على رحيل فافر 1:32 دقيقة كلوب ينعي أوييه ويؤكد أن أحداً في ليفربول لن ينساه 4:01 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 1:15 دقيقة الجابر: إرث أسياد 2006 يؤهل الدوحة لاحتضان المزيد 0:54 دقيقة برشم: قطر تمتلك خبرات كافية في تنظيم البطولات 0:46 دقيقة تشيلسي يتطلع لاعتلاء الصدارة 2:23 دقيقة الأرجنتينيون يتفنون بتكريم الراحل مارادونا 0:48 دقيقة سون لـbeIN SPORTS: "أتطلع دائماً إلى التحسن" 0:50 دقيقة برشلونة يعلن عن موعد انتخابات الرئاسة 1:00 دقيقة أنييلي يؤكد تقديم عرض مميز لديبالا