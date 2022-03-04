نخبة من فرسان العالم تحطّ الرحال في ميدان الشقب للفروسية من قبل beIN SPORTS March 4, 2022 09:47 3:00 دقيقة انطلقت في ميدان الشقب للفروسية بالعاصمة القطرية الدوحة الجولة الافتتاحية من جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز للفردي ودوري الأبطال العالمي للفرق وذلك وسط مشاركة نخبة من ألمع فرسان العالم. تقارير إخبارية رياضات أخرى الشقب جولات لونجين العالمية -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة انسحاب بارتي من دورتي إنديان ويلز وميامي 0:38 دقيقة فرنسا تعزز صدارتها بفوزها على كرواتيا 1:28 دقيقة نيني سعيد بما قدمه طيلة مسيرته الرياضية 0:42 دقيقة حلبة لوسيل محطّ الأنظار 1:20 دقيقة غضب كبير أثناء محاولة أنييلي شرح ميزات السوبر ليغ 3:00 دقيقة نخبة من فرسان العالم تحطّ الرحال في ميدان الشقب 2:38 دقيقة انطلاق منافسات بطولة "تحدي كأس الخليج" للبادل 4:30 دقيقة إيفرتون يتخطى بورام وود ويعبر إلى ربع النهائي 0:50 دقيقة هوفمان: "مصرع لاعبيْن أوكرانييْن" 1:08 دقيقة جيسي مارش: "استفدت كثيراً من مارسيلو بييلسا"