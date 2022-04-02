وتحدّث ناصر غانم الخليفي عن تنظيم بطولة البادل الكبرى الثانية ضمن سلسلة بريمير بادل في مجمع رولان غاروس قائلاً: " اليوم هو يوم مميز لرياضة البادل في فرنسا وأوروبا وسائر بلدان العالم، وكما قلنا منذ اليوم الأول أن القائمين على جولات البادل العالمية سيرتقون بهذه الرياضة إلى أعلى المراتب والدليل على ذلك تنظيم احدى البطولات الكبرى في مجمع رولان غاروس".

وأضاف ناصر غانم الخليفي قائلاً: "البطولة ستكون استثنائية وهي واحدة من البطولات الأربع الكبرى في البادل. وأريد أن أشكر الاتحاد الفرنسي للتنس لشغفهم ورغبتهم في تطوير رياضة البادل في فرنسا".