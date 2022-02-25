نادي قطر يحافظ على لقب الدوري القطري لتنس الطاولة من قبل beIN SPORTS February 25, 2022 16:56 2:25 دقيقة حافظ نادي قطر على لقبه بطلاً للدوري القطري لتنس الطاولة للموسم الرابع على التوالي، مختتماً المرحلة النهائية بستة انتصارات دون خسارة بعد فوزه في الجولة الأخيرة على السد. تقارير إخبارية نادي قطر رياضات أخرى تنس الطاولة الدوري القطري لتنس الطاولة -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة بادوسا تثمّن مشاركتها في أولمبياد طوكيو 3:21 دقيقة المريخ يحسم الديربي السوداني أمام الهلال 2:33 دقيقة شفيونتيك: "التركيز مفتاح الفوز" 1:47 دقيقة ماذا قالت كونتافيت بعد الوصول إلى النهائي ؟ 2:25 دقيقة نادي قطر يحافظ على لقب الدوري القطري لتنس الطاولة 0:33 دقيقة كونتافيت تتخطّى أوستابنكو وتبلغ النهائي 0:32 دقيقة تشيتشي يعلن تخليه عن تدريب البرازيل بعد المونديال 2:20 دقيقة انطلاق منافسات بطولة الشقب الدولية للفروسية 0:48 دقيقة اللجنة الأولمبية الدولية تدين خرق الهدنة الأولمبية 0:42 دقيقة إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا وان