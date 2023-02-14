منطقة "أسباير" محطّة رئيسيّة في فعاليات اليوم الرياضي من قبل beIN SPORTS February 14, 2023 13:30 5:50 دقيقة كانت منطقة "أسباير" محطة رئيسية في فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر. تقارير إخبارية اليوم الرياضي لدولة قطر أسباير رياضات أخرى اليوم الرياضي -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة أوستابينكو تتخطّى كيز بنجاح 3:50 دقيقة فعاليات عديدة في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش 1:58 دقيقة ميسي ومبابي يشاركان في تدريبات باريس سان جيرمان 0:32 دقيقة عملية جراحية ناجحة للنجمة التونسية أنس جابر 2:22 دقيقة أكاديمية الخدمة الوطنية تحتفل باليوم الرياضي 3:47 دقيقة "سباق الصبخة" يستقطب العديد من المشاركين 2:21 دقيقة بوتر لاستعادة نغمة الفوز مع تشلسي 5:50 دقيقة "أسباير" محطّة رئيسيّة في فعاليات اليوم الرياضي 0:56 دقيقة روبن باراخا مدربًا جديدًا لفالنسيا 0:46 دقيقة كاستيرا تزور أماكن توسعة خطوط المواصلات