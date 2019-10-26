مشاركة واسعة في النسخة الثامنة من سباق إسباير لصعود السلالم من قبل beIN SPORTS October 26, 2019 13:30 2:59 دقيقة أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة سباق صعود برج الشعلة في نسخته الثامنة وسط مشاركة كبيرة من جميع الفئات. تقارير إخبارية الشعلة أسباير -آخر الفيديوهات 11:30 دقيقة موجز الأخبار 1:55 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:36 دقيقة رالي إسبانيا: لوب يتصدر الرالي وتاناك يتراجع ولكن! 0:24 دقيقة بن يدر يمنح موناكو نقاطاً ثمينة من أرض نانت 1:44 دقيقة تسونامي ليستر يجرف ساوثمبتون في طريقه إلى الوصافة 0:26 دقيقة ساسوولو يضع حداً لنزيف النتائج المخيبة بفوز ثمين 0:36 دقيقة ماينتس يتنفس الصعداء ويُغرق كولن 0:32 دقيقة الريان يحسم القمة مع العربي ويتصدر مؤقتاً 0:44 دقيقة ساري يؤكد غياب نجمه رونالدو عن مواجهة ليتشي 0:53 دقيقة لامبارد يشيد بالعنيد بيرنلي ويعطي "وصفة" الفوز