مشاركة مكثّفة في فعاليات ماراثون أوريدو من قبل beIN SPORTS March 11, 2022 17:27 3:42 دقيقة أقيمت في مدينة لوسيل شمالي العاصمة القطرية الدوحة فعاليات ماراثون أوريدو الذي شهد مشاركة مكثّفة من جميع فئات المجتمع الذين شاركوا في سباقات مختلفة، خُصّص ريعها لدعم الجهات الخيريّة. تقارير إخبارية ماراثون أوريدو -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة كلوب: "المنافسة على اللقب ستكون صعبة" 1:11 دقيقة السد يفوز على الوكرة والريان ينتصر على الشمال 0:34 دقيقة عقوبات بحقّ بعض لاعبي الزمالك 2:33 دقيقة الوداد يعود بفوز ثمين من أرض الزمالك 0:28 دقيقة جون توشاك يغادر وحدة العناية المركزة 3:42 دقيقة مشاركة مكثّفة في فعاليات ماراثون أوريدو 1:21 دقيقة نادال يدعو لحماية الحكام 1:14 دقيقة فونيني يبلغ الدور الثاني في بطولة إنديان ويلز 10:57 دقيقة أوليفييه جيرو في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:21 دقيقة جمهور تشيلسي يعيش لحظات عصيبة