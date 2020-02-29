مشاركة قياسية في تحدي "العديد الصحراوي" من قبل beIN SPORTS February 29, 2020 09:09 2:16 دقيقة فاز الفرنسي فريديريك غومبير بالمركز الأول في تحدي "العديد الصحراوي" في قطر. أما لدى السيدات فتألقت الفنلندية بيا سندستيد بشكل لافت بفوزها بالمركز الأول للمرة الخامسة على التوالي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة مباراة الوداد والنجم الساحلي - التغطية الخاصة 3:29 دقيقة حادثة مأساوية تودي بحياة لاعب مصري في السودان 0:35 دقيقة تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بسبب فيروس "كورونا" 1:54 دقيقة أنتيتوكونمبو يقود باكس "لالتهام" أوكلاهوما 0:59 دقيقة نادال يتخطى ديميتروف ويلاقي فريتز في النهائي 2:16 دقيقة مشاركة قياسية في تحدي "العديد الصحراوي" 2:40 دقيقة خط دفاع باريس سان جيرمان تحت المجهر 1:52 دقيقة خلاف بين المدرب كلود بويل والحارس ستيفان روفيي 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:48 دقيقة مدرب الرجاء: "نجحنا في استغلال الجزئيات"