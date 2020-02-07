مشاركة قياسية في "بطولة الدوحة للترياثلون" February 7, 2020 16:01 2:47 دقيقة أقيمت بحديقة المتحف الإسلامي منافسات "بطولة الدوحة للترياثلون"، والتي شهدت مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة. وللعام الثاني على التوالي كان البطل إسبانياً في السباق الرئيسي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 4:08 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الثانية عشرة 2:10 دقيقة زلاتان إبراهيموفيتش تحت المجهر في "ديربي ميلانو" 2:47 دقيقة مشاركة قياسية في "بطولة الدوحة للترياثلون" 2:06 دقيقة فيروس "كورونا" يهدّد أولمبياد طوكيو 2020 1:08 دقيقة يويفا يعترف بحدوث أخطاء في لقاء أياكس وتشيلسي 0:43 دقيقة يوفنتوس يجري مفاوضات لتمديد عقد ديبالا 1:14 دقيقة يورغن كلوب يطوّع تاريخ الدوري الممتاز مرة جديدة 0:41 دقيقة أغويرو لاعب الشهر يحطم رقماً قياسياً 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:58 دقيقة لالانا يقرر الرحيل عن ليفربول عقب نهاية الموسم