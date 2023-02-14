وذكرت الشيخة موزا بنت ناصر أنها شاركت في المسيرة التضامنية التي نظمتها مؤسسة قطر بالتعاون مع قطر الخيرية، حرصاً منها على المساهمةِ في إغاثةِ الأسر المنكوبة والمتضررين من زلزال تركيا وسوريا. قائلة ً: فـلنساهم معاً في دعمِهم".

