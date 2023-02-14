وذكرت الشيخة موزا بنت ناصر أنها شاركت في المسيرة التضامنية التي نظمتها مؤسسة قطر بالتعاون مع قطر الخيرية، حرصاً منها على المساهمةِ في إغاثةِ الأسر المنكوبة والمتضررين من زلزال تركيا وسوريا. قائلة ً: فـلنساهم معاً في دعمِهم".
مسيرة تضامنية لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا
وذكرت الشيخة موزا بنت ناصر أنها شاركت في المسيرة التضامنية التي نظمتها مؤسسة قطر بالتعاون مع قطر الخيرية، حرصاً منها على المساهمةِ في إغاثةِ الأسر المنكوبة والمتضررين من زلزال تركيا وسوريا. قائلة ً: فـلنساهم معاً في دعمِهم".
تقارير إخبارية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني