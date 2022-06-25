مزاد عبر الإنترنت لبيع مجموعة من القطع الخاصة بأساطير الرياضة من قبل beIN SPORTS June 25, 2022 15:00 2:15 دقيقة تشهد مدينة بيفيرلي هيلز الأميركية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي تنظيم مزاد مباشر عبر الإنترنت لبيع مجموعة من القطع الخاصة بأساطير الرياضة. تقارير إخبارية رياضات أخرى بيفيرلي هيلز مزاد -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة حدث تاريخي يتزامن مع انطلاق بطولة ويمبلدون 2:15 دقيقة مزاد فريد من نوعه لمجموعة من القطع التاريخية 1:06 دقيقة مراسم تقديم النزال المرتقب بين ألفاريس وغولوفكين 0:36 دقيقة المهاجم النيجيري أوونيي إلى نوتنغهام بصفقة قياسية 1:18 دقيقة كيروش يتحدّث عن الاتحاد المصري لكرة القدم 0:41 دقيقة نادي تورونتو يقدم لاعبه الجديد لورينزو إينسيني 2:22 دقيقة الغموض يحوم حول ميركاتو ميلان 3:06 دقيقة ملعب وهران الأولمبي الجديد .. تحفة معمارية جميلة 0:38 دقيقة هورنتس يستعين مجدداً بالمدرب كليفورد 1:01 دقيقة منتخب فرنسا للشباب يكتسح إيطاليا برباعية