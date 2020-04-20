وذكر أمين سر الاتحاد العراقي مصطفى صالح لوكالة فرانس برس "تلقينا اشعاراً رسمياً من الاتحاد الدولي للعبة يتعلق باكتشاف حالات تناول مواد منشطة ممنوعة من قبل ثلاثة رباعين خضعوا لفحوصات الكشف عن المنشطات في مشاركات سابقة هذا العام".

وأضاف صالح "حالات المخالفات التي تم اعلامنا بها، شملت كلا من الرباعين صفاء راشد صاحب ذهبية آسياد جاكارتا 2018 في إندونيسيا في وزن 85 كلغ، وسلوان جاسم صاحب فضية وزن 77 كلغ بإندونيسيا أيضاً، أثناء مشاركتهما في بطولة فجر الدولية في شباط/فبراير الماضي في إيران، وكذلك الرباع أحمد فاروق الذي خضع لفحص المنشطات أثناء مشاركته في بطولة غرب آسيا في الإمارات نهاية الشهر ذاته".

وأوضح المسؤول العراقي "الاتحاد الدولي طلب منا إيضاحات عن هذه الحالات قبل اتخاذه أي إجراء بحقهم، وأجرينا تحقيقاً مع الرباعين الثلاثة وتبين أنهم تناولوا مادة محفزة للطاقة يستمر تأثيرها لمدة 15 دقيقة، لم يعلموا بأنها مدرجة ضمن المواد المحظورة، بكونها متوفرة في الأسواق في أي مكان في العالم وسنقدم دفوعات قانونية إلى الاتحاد الدولي للعبة ونعلمه بكل الملابسات والتوضيحات".

ويعول العراق كثيراً على رفع الاثقال في تمثيله وتواجده في أولمبياد طوكيو.

ويمتلك العراق ميدالية أولمبية واحدة على صعيد مشاركاته في دورات الألعاب الأولمبية وكانت ميدالية برونزية في منافسات رفع الأثقال أحرزها الرباع الراحل عبد الواحد عزيز عام 1960 في أولمبياد روما.