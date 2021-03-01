محتوى جديد بتجربة أفضل من قبل beIN SPORTS March 1, 2021 08:04 1:00 دقيقة استمتعوا بمحتوى رائع وعيشوا تجربة أفضل! اشتركوا في beIN الآن وشاهدوا حصرياً أروع المنافسات الرياضية والمحتويات الترفيهية هذا الصيف مستفيدين من عدد من العروض المميزة. اكتشفوا المزيد من هناللتعرف على الشروط والأحكام اضغط هنا تقارير إخبارية beIN SPORTS -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة محتوى جديد بتجربة أفضل 3:25 دقيقة لا غالب ولا مغلوب في مباراة مرسيليا وليون 4:16 دقيقة أتلتيكو يعود بالعلامة الكاملة من أرض فياريال 5:56 دقيقة ميلان ينتزع فوزاً مهماً من قلب العاصمة روما 3:39 دقيقة ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة شيفيلد 0:27 دقيقة ليل ينجو من الهزيمة أمام ستراسبورغ 0:46 دقيقة الوداد يدك شباك كايزر تشيفس برباعية نظيفة 3:03 دقيقة التعادل السلبي يسيطر على قمة تشيلسي ويونايتد 0:27 دقيقة ريال بيتيس يعزز حظوظه بالمشاركة القارية 0:37 دقيقة توتنهام يستجمع قواه ويكتسح بيرنلي