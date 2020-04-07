

احتفالية تاريخية في 18/19 ابريل لدعم مكافحة كوفيد-19 يشارك فيها نجوم عالميون من بينهم ليدي غاغا، كريس مارتن، ديفيد بيكهام، التون جون، بول ماكارتني وستيفي ووندر وستبثها beIN عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق

جنيف، نيويورك، الدوحة – الثلاثاء 7 ابريل 2020 – أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، مجموعة الترفيه والرياضة الرائدة في الشرق الأوسط، انها ستشارك عدداً من أكبر شركات البث في العالم في دعم الاحتفال الموسيقي العالمي "عالم واحد: معاً في البيت" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية ومنظمة غلوبال سيتزن (المواطن العالمي) للاحتفاء بالعاملين في الرعاية الصحية ودعمهم في مكافحتهم لوباء كوفيد-19.

وتقام هذه الاحتفالية الخاصة التي أعلنت عنها اليوم منظمة غلوبال سيتزن ومنظمة الصحة العالمية، لدعم التصدي لوباء كوفيد-19 ويشارك فيها عدد من مشاهير العالم ومن بينهم ديفيد بيكهام، وليدي غاغا، وكريس مارتن، والتون جون، وصابرينا البا، وجاي بالفين، وجون ليجيند، ومالوما، وبول ماكارتني، وبريانكا شوبرا جوناس، وشاروخان وستيفي وندر، غيرهم.

وستقوم مجموعة beIN ببث احتفالية "عالم واحد، معاً في البيت" عبر جميع شبكاتها التي تغطي 43 بلداً حول العالم، 24 دولة منها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الأحد 19 أبريل، على أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل. وستعكس هذه الاحتفالية الخاصة الوحدة والتضامن بين جميع الناس المصابين والمتضررين من وباء كوفيد-19 وتحتفي وتدعم العاملين الشجعان في مجال الرعاية الطبية الذين يعرضون حياتهم للخطر لإنقاذ حياة الآخرين وإنهاء الأزمة.

ويعتبر احتفال "عالم واحد، معاً في البيت" هي أحدث المبادرات التي تطلقها منظمة الصحة العالمية وتدعمها مجموعة beIN الإعلامية. فمند ظهور أزمة كوفيد-19 تقوم مجموعة beIN الإعلامية بنشر توجيهات ونصائح المنظمة عبر جميع شبكاتها التي تغطي 43 بلداً حول العالم، كما تدعم حملات المنظمة #SafeHands و#HealthyAtHome وغيرها من المبادرات تضامنا مع المنظمة وحرصاً منها على نشر المعلومات والنصائح الصحية الموثوقة والصحيحة.

وتعليقاً على ذلك قال السيد ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية: "نحن فخورون للغاية بأن نكون شريك البث العالمي لهذه اللحظات العالمية التاريخية، والتي من خلالها يتحد العالم بروح من التضامن والشعور بالمسؤولية. لقد تضررت ملايين الأسر في أنحاء العالم بهذا الوباء للأسف، ولذلك فإننا نرى في هذه المبادرة فرصة لكي نتكاتف ونرسم الفرح للحظات على قلوب تلك الأسر، وفي نفس الوقت نحن نقدر ونعترف بصوت عالٍ بجهود كل العاملين الشجعان في مجال الرعاية الصحية الذين يخاطرون بحياتهم ويفعلون المستحيل من أجل إنقاذ حياة الآخرين. ونحن في beIN فخورون للغاية بالمشاركة ولو بجزء بسيط في تمكين ملايين الأسر حول العالم من مشاهدة هذا الحفل الموسيقي الرائع".

وقال د.تيدروس ادهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "ان المنظمة ملتزمة بهزيمة وباء فيروس كورونا بالعلم وإجراءات الصحة العامة، كما تلتزم بدعم العاملين في الرعاية الصحية الذين هم الخطوط الأمامية للتصدي للوباء. ورغم أننا مجبرون على ألا نكون في مكان واحد، لا يزال بإمكاننا أن نجتمع افتراضياً للاستمتاع بالموسيقى الرائعة. واحتفالية "عالم واحد: معاً في البيت" هي تجسيد قوي للتضامن ضد هذا التهديد الذي نواجهه جميعاً".

وقال هيو ايفانز المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لمنظمة "غلوبال سيتزن": "في الوقت الذي نكرم وندعم فيه الجهود البطولية للعاملين في الرعاية الصحية، فإننا نهدف كذلك من مبادرة "عالم واحد: معاً في البيت" أن نظهر الوحدة والتضامن وأن نشجع محاربة وباء كوفيد-19. ومن خلال الموسيقى والترفيه، فإن هذه الاحتفالية التي سيتم بثها مباشرة في أنحاء العالم، ستحتفي بمن يستحقون الثناء ويخاطرون بصحتهم من أجل صحة الآخرين".



ومن بين شركات البث العالمية التي ستشارك في مبادرة "عالم واحد: معاً في البيت" شبكة ABC و NBC و ViacomCBS Networks و iHeart Mediaو Bell Media و BBC Oneو MultiChoice Group و RTE وغيرها.

كما سيتم بث احتفالية "عالم واحد: معاً في البيت" رقمياً على مدى عدة ساعات على شبكة الانترنت من خلال عدة منصات من بينها Alibaba و Amazon Prime Video، وأبل، وفيسبوك وانستغرام و LiveXLive و Tencent ومجموعة Tencent Music Entertainment Group و TIDALو TuneInو Twitch وتويتر وياهو ويوتيوب. وسيشارك في هذه الاحتفالية الرقمية الخاصة عدد كبير من الفنانين العالميين وستشمل كذلك قصصاً فريدة عن أبطال الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات حول الاحتفالية يمكن زيارة www.globalcitizen.org/togetherathome.