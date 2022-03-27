وقد وقّعت beIN عقداً مبدئياً لمدّة عام قابل للتمديد، ستتولى بموجبه تغطية موسم 2022 من البطولة.

الاتفاقية الجديدة ستمكّن عشّاق البادل في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستمتاع بمشاهدة ما لا يقل عن 10 بطولات من الـ PREMIER PADEL، حيث الانطلاقة غداً في 28 من شهر مارس الجاري مع بطولة Ooredoo قطر الكبرى 2022، أوّل بطولة من الدرجة الأولى، التي ستستمر حتى 2 من شهر أبريل، وذلك من داخل مجمّع خليفة الدولي للتنس والسكواش.

توفّر صفقة beIN SPORTS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغطية شاملة للبطولة في الدول التالية: الجزائر، البحرين، تشاد، جيبوتي، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن.

وسيتمكّن عشّاق رياضة البادل في المنطقة من مشاهدة البطولة الافتتاحية من الموسم الأول لـ PREMIER PADEL باللغة العربية عبر قناة beIN SPORTS 6، واللغة الإنجليزية عبر قناة beIN SPORTS 2 وذلك في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكّة المكرمة - 12:30 بتوقيت غرينتش.

وبهذه المناسبة قال السيّد دنكن والكينشو، مدير البرامج بالإنابة في beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا أن نضم رياضة البادل، أحد أسرع الرياضات نمواً في العالم، إلى قائمة برامجنا في beIN SPORTS وأن نتمتع بحقوق بث البطولة حصرياً ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنطقة التي احتضنت هذه الرياضة، كما اننا سعداء بالإعلان عن نيلنا حقوق بث PREMIER PADEL، وإعطائها المزيد من الانتشار العالمي. نحن ننتظر بشغف بث بطولة Ooredoo قطر الكبرى 2022 غداً التي ستشهد تنافس أفضل اللاعبين العالميين للفوز بالبطولة الافتتاحية من PREMIER PADEL".

وتعد PREMIER PADEL الجولة العالمية الرسمية الجديدة تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل، وبدعم من رابطة اللاعبين المحترفين، وشركة قطر للاستثمارات الرياضية.

كما تعتبر رياضة البادل واحدة من أسرع الرياضات نمواً على المستوى العالمي مع ما يزيد عن 25 مليون لاعب حول العالم (الرقم الذي تضاعف خلال الأعوام الخمس الماضية)، موزّعة بالتساوي بين الرجال والنساء من مختلف الأعمار والجنسيات. وتأتي رياضة البادل في المرتبة الثانية من حيث الشعبية في العديد من الدول، حيث تحظى بشعبية واسعة بشكل خاص ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد حطمت تسجيلات اللاعبين المشاركين في بطولة Ooredoo قطر الكبرى 2022 جميع الأرقام القياسية، حيث تم تسجيل 123 زوجاً من اللاعبين من 19 دولة مختلفة. كما تم الكشف عن قيمة الجائزة المالية للفائزين بالبطولات الكبرى، التي شكّلت بدورها رقماً قياسياً، حيث تم تخصيص جائزة بقيمة 525،000 يورو لكل منها، مما يجعل من بطولة Ooredoo قطر الكبرى 2022 واحدة من أكثر البطولات ربحية في تاريخ الرياضة.