ماراثون قطر الافتراضي للتحفيز على ممارسة الرياضة من قبل beIN SPORTS April 19, 2020 22:46 0:53 دقيقة أكد عبد الهادي المري، منسق ماراثون قطر الافتراضي 2020، أن هذه المسابقة الافتراضية تشكل مناسبة لتحفيز الأفراد على ممارسة الرياضة من منازلهم خلال فترة الحجر الصحي. مقابلات فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 12:18 دقيقة موجز الأخبار 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:53 دقيقة ماراثون قطر الافتراضي للتحفيز على ممارسة الرياضة 2:25 دقيقة لا مانع من عودة الدوري الفرنسي ولكن بشروط 2:58 دقيقة نجوم الكرة البرازيلية يتضامنون في مواجهة كورونا 1:11 دقيقة كيكي سيتيين غير مقتنع بشبان الفريق الكتالوني 0:56 دقيقة مورينيو ينتقل للاستقرار في مقر تدريبات توتنهام 1:48 دقيقة أساطير الكرة يحييون الطواقم الطبية 4:34 دقيقة ملعب نادي برايتون الإنكليزي يتحول لمركز فحص كورونا 1:58 دقيقة تشافي يتخلى عن جزء من راتبه وصحيفة تكشف النسبة