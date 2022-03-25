مئات الشغوفين يشاركون في تحدي العديد الصحراوي 2022 من قبل beIN SPORTS March 25, 2022 21:22 3:04 دقيقة شهد تحدي العديد الصحراوي مشاركة مئات الشغوفين من مختلف الأعمار كما تضمّن العديد من الفعاليّات المتنوّعة. تقارير إخبارية تحدي العديد الصحراوي -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة نوري يبلغ ثالث أدوار بطولة ميامي المفتوحة للتنس 0:24 دقيقة هالاند وأوديغارد يقودان النرويج للفوز على سلوفاكيا 3:04 دقيقة مئات الشغوفين يشاركون في تحدي العديد الصحراوي 2022 0:34 دقيقة الجزائر تكسب أسبقية هامة أمام الكاميرون 0:29 دقيقة تونس تقطع نصف المشوار نحو مونديال قطر 2:20 دقيقة تواصل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 0:44 دقيقة المغرب يعود بالتعادل من أرض الكونغو الديمقراطية 0:27 دقيقة المنتخب الكويتي يتعادل ودّياً مع نظيره اللاتفي 1:06 دقيقة منتخب كازاخستان يقلب تأخره أمام مولدوفا 0:36 دقيقة جماهير العراق ترفض قرار الفيفا بطريقتها الخاصة