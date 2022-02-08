مؤسسة قطر تحتفي باليوم الرياضي من قبل beIN SPORTS February 8, 2022 13:59 3:11 دقيقة نظّمت مؤسسة قطر العديد من الأنشطة الرياضية والمسابقات في إطار الاحتفال باليوم الرياضي حيث فتحت أبوابها للجميع من أجل تشجيع ممارسة الرياضة لدى مختلف أفراد المجتمع. تقارير إخبارية رياضات أخرى اليوم الرياضي مؤسسة قطر -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة فعاليات اليوم الرياضي من حديقة أسباير واستاد البيت 3:11 دقيقة مؤسسة قطر تحتفي باليوم الرياضي 2:23 دقيقة آراء بعض المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي 2:15 دقيقة إقبال كبير على فعاليات اليوم الرياضي في أسباير زون 0:21 دقيقة أمير دولة قطر يشارك في فعاليات اليوم الرياضي 0:46 دقيقة لامبارد غير مهتم بشؤون اللاعبين خارج الملعب 2:54 دقيقة يونايتد يسعى لاستعادة توازنه من بوابة الدوري 2:45 دقيقة الأهلي ينشد العبور إلى نهائي كأس العالم للأندية 24:30 دقيقة جيريمي نجيتاب في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:33 دقيقة ماييه يمنح فرنسا ذهبية البياثلون 20 كيلومتراً فردي