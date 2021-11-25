مؤسسة أسباير زون تكشف عن تفاصيل بطولة "ملك الملعب" من قبل beIN SPORTS November 25, 2021 15:32 1:33 دقيقة عقدت مؤسسة أسباير زون مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة القطرية الدوحة للإعلان عن تفاصيل استضافتها بطولة ملك الملعب للكرة الطائرة الشاطئية التي ستقام في ملاعب حديقة أسباير خلال الأسبوع الأول من شهر يناير. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة مؤسسة أسباير زون تكشف عن تفاصيل بطولة "ملك الملعب" 4:07 دقيقة مارادونا..الإرث الخالد لكرة القدم 0:56 دقيقة بالميراس يصل مونتيفيديو استعدادا للنهائي 1:28 دقيقة أجواء إيجابية تسود معسكر المنتخب التونسي 5:11 دقيقة الكاميرون تؤكد جاهزيتها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 3:18 دقيقة أصداء استقالة أدفوكات في بغداد 2:58 دقيقة غلطة سراي يتطلع لحجز بطاقة التأهل 3:05 دقيقة ليستر سيتي يرفع شعار الفوز أمام ليغيا وارسو 2:16 دقيقة مباراة حاسمة لروما في دوري المؤتمر الأوروبي 1:13 دقيقة دراكسلر من الدوحة: "سعيد بتأهل سان جيرمان"