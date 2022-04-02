ونجح الثنائي المصنّف الأوّل عالميا في كسب المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة.

وواصل ليبرون وغالان سطوتهما على مجريات المباراة ليفوزا بالمجموعة الثانية بستّة لثلاثة وينالا بطاقة المشهد الختامي.

طرف المشهد الختامي الثاني سيكون الإسباني فرانثيسكو نافارو والأرجنتيني مارتين دي نينو بانتصارهما على الثنائي الإسباني أليخاندرو رويث والأرجنتيني فرانكو ستوبا جوك بمجموعتين دون مقابل.

وتمكّن الثنائي المصنّف الثاني عالميّا من كسب المجموعة الأولى دون عناء بستة أشواط لاثنين.

وواصل نافارو ودي نينو سيطرتهما على مجريات المباراة ليظفرا بالمجموعة الثانية بستّة أشواط لثلاثة.