ليبرون جيمس وناومي أوساكا يطلقان مشروعاً إعلامياً جديداً من قبل beIN SPORTS June 23, 2022 15:15 2:38 دقيقة جمعت شراكة في مجال الإعلام بين نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس ونجمةِ التنس اليابانية ناوومي أوساكا. تقارير إخبارية ليبرون جيمس ناومي أوساكا -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة بوغبا يشارك في مباراة خيرية على أرض غينيا 0:28 دقيقة إقالة رشيد الطاوسي من تدريب الرجاء 2:38 دقيقة جيمس وأوساكا يطلقان مشروعاً إعلامياً جديداً 0:30 دقيقة انسحاب أنس جابر وسيرينا ويليامس 1:10 دقيقة المنتخب القطري يعود إلى قائمة أفضل 50 منتخباً 1:14 دقيقة ماني يشيد بمدربه يورغن كلوب 1:36 دقيقة بازان: "استقبال الجماهير يعد تحدياً كبيراً" 0:34 دقيقة أوكان بوروك مدربًا جديدًا لغلطة سراي 0:40 دقيقة سيرينا وجابر لنصف نهائي منافسات الزوجي في إيستبورن 1:31 دقيقة أوليفر كان يعبّر عن سعادته بانضمام ماني إلى بايرن