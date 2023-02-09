لوس أنجليس تحتضن منافسة فريدة للتزلج اللوحي من قبل beIN SPORTS February 9, 2023 11:52 1:43 دقيقة منافسة غريبة وفريدة من نوعها أقيمت بمدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة، وهي التزلج اللوحي بالأصابع وذلك احتفالا بمرور 25 عاما على اكتشاف هذه الرياضة. مجموعة من الشباب اجتمعوا للمشاركة في المنافسة في المدينة التي تعرف بأنها موطن التزلج اللوحي. تقارير إخبارية لوس أنجليس رياضات أخرى التزلج اللوحي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة كورتوا لن يشارك في نهائي كأس العالم للأندية 0:29 دقيقة وفاة لاعب فريق كهرمان استقلال سبور ساروهان بولات 1:32 دقيقة الاتحاد البلجيكي يقدّم تيديسكو لوسائل الإعلام 1:27 دقيقة بورتو يواصل حملة الدفاع عن لقب كأس البرتغال بنجاح 1:43 دقيقة لوس أنجليس تحتضن منافسة فريدة للتزلج اللوحي 1:20 دقيقة فوز كبير لـ"إل ناسيونال" على "ناسيونال بوتوسي" 0:43 دقيقة تقارير - صنز يضمّ دورانت في صفقة تبادل مع نتس 0:29 دقيقة مواجهة مرتقبة بين السد والعربي 0:39 دقيقة موقعة منتظرة بين الدحيل والوكرة 3:10 دقيقة اختتام منافسات ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى