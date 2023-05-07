لقاء خاص مع فائق عابدي من قبل beIN SPORTS May 7, 2023 12:48 1:14 دقيقة قال المتزلج السعودي فائق عابدي إن رفع علم المملكة العربية السعودية في افتتاح دورة الألعاب الشتوية بيجين 2022 ولأول مرة كان شرفا كبيرا مثنيا على الدورِ الكبير الذي تبذله المملكة في دعم رياضات التزلج. مقابلات التزلج -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة يوفنتوس يسير بثبات نحو دوري الأبطال 3:59 دقيقة باريس سان جيرمان يشد الرحال لملاقاة تروا 0:33 دقيقة توتنهام يدين الهتافات العنصرية بحق سون 2:51 دقيقة وست هام لوقف نزف النقاط من بوابة مانشستر يونايتد 1:46 دقيقة تشاكا: "يجب التمسك بأمل التتويج بلقب الدوري" 2:56 دقيقة مواجهة بحتمية الفوز بين نيوكاسل وآرسنال 3:18 دقيقة المنتخب القطري يتوّج باللقب ويتأهل للمستوى الأول 1:14 دقيقة لقاء خاص مع فائق عابدي 3:05 دقيقة الريان يحصد لقبه الخامس عشر 2:47 دقيقة ليكرز وهيت يتقدمان 2-1 على ووريرز ونيكس