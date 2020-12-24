لقاء خاص مع أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي من قبل beIN SPORTS December 24, 2020 22:10 شاهد اللقاء الخاص والحصري مع أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المجلس الأولمبي الآسيوي رياضات أخرى أحمد الفهد الأحمد الصباح السابق حصيلة 2020: مأساة كوبي براينت اقرأ التالي -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة ريال سوسييداد يكافئ مدربه "ألغواثيل" بعقد جديد 6:06 دقيقة ديدييه دومي: "بوتشيتينو مدرب رائع" 10:17 دقيقة دومي: "توخيل أسهب كثيرا في الحديث لوسائل الإعلام" 2:39 دقيقة "حادثة" عنصرية تثير جدلاً واسعاً في البرازيل 0:36 دقيقة اتفاق هام بشأن أولمبياد طوكيو 2:46 دقيقة واقع الكرة الروسية يؤرق الشارع الرياضي المحلّي 5:40 دقيقة ديربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة 3:02 دقيقة عبارات عنصرية في مباراة فلامينغو وباهيا 4:02 دقيقة إقالة مدوية لتوخيل من تدريب باريس سان جيرمان 1:56 دقيقة صايفي يتحدث عن أسباب اقالة توخيل