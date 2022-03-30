لا مفاجآت في ثاني أدوار بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 من قبل beIN SPORTS March 30, 2022 10:05 2:33 دقيقة عبر المصنّفون الأوائل في بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 إلى ثمن النهائي دون مفاجآت بعد أن كانت لهم الكلمة العليا في الدور الثاني. تقارير إخبارية رياضات أخرى البادل بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة ميدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس 2:33 دقيقة لا مفاجآت في ثاني أدوار بطولة أريدُ قطر الكبرى 1:51 دقيقة حوار خاص مع مدير 3 2 1 مُتحف قطر الأولمبي والرياضي 2:29 دقيقة إسدال الستار على منافسات بطولة "كأس المؤثرين" 2:44 دقيقة اختتام اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في فيينا 3:45 دقيقة منتخب الأرجنتين يتعادل خارج أرضه مع الإكوادور 5:28 دقيقة المنتخب البرازيلي ينتصر خارج قواعده على بوليفيا 3:18 دقيقة منتخب بيرو يهزم باراغواي ويصعد إلى الملحق العالمي 1:46 دقيقة الذوادي يرد على انتقادات هاري كاين 0:36 دقيقة الكاميرون تبلغ كأس العالم على حساب الجزائر