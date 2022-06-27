كولورادو أفالانش يحرز لقب كأس ستانلي للهوكي من قبل beIN SPORTS June 27, 2022 16:26 1:05 دقيقة توّج كولورادو أفالانش بلقب كأس ستانلي للهوكي على الجليد بعد فوزه في المباراة السادسة على تامبا باي لايتنيغ بهدفين لواحد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة حارس مرمى منتخب لبنان ينتقل إلى العروبة السعودي 5:03 دقيقة دجوكوفيتش يعبر إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون 0:26 دقيقة أرسنال يعلن تعاقده مع الحارس الأميركي الدولي تورنر 0:45 دقيقة المفاوضات بين دي ماريا ويوفنتوس تشهد تقدماً 0:33 دقيقة التونسي الخزري على وشك الانتقال إلى مونبلييه 1:05 دقيقة كولورادو أفالانش يحرز لقب كأس ستانلي للهوكي 0:32 دقيقة جولة أخيرة حاسمة في الدوري السعودي 2:41 دقيقة ما هي أبرز منافسات اليوم الثاني وحظوظ العرب؟ 4:04 دقيقة انطلاقة قويّة للنجمة أنس جابر في بطولة ويمبلدون 0:37 دقيقة تقارير - يونايتد رفض عرضاً من برشلونة لضم ماغواير