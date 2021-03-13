قطر تواصل مواجهة التحديات بكل جدارة واستحقاق من قبل beIN SPORTS March 13, 2021 21:27 3:28 دقيقة تستمر قطر في مواجهة التحديات بكل جدارة واستحقاق لتلعب دوراً فاعلاً في مستقبل الرياضة وصنع العديد من الذكريات في كرة الطاولة على مر السنين، مؤكدة أنها مركز الرياضة العالمية. تقارير إخبارية فيروس كورونا رياضات أخرى -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة باوتيستا أغوت: "كان بإمكاني أن ألعب بطريقة أفضل" 1:25 دقيقة باسيلاشفيلي: "أنا فخور بما حققته" 5:02 دقيقة كريم بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على إلتشي 2:55 دقيقة باسيلاشفيلي يتوّج بلقب بطولة قطر إكسون موبيل 3:48 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين ليدز يونايتد وتشيلسي 4:16 دقيقة ماذا قالت الصحف عن عودة رونالدو إلى ريال مدريد؟ 0:53 دقيقة موراي ينسحب من دورة دبي للتنس 0:59 دقيقة باخ: "أولويتنا هي سلامة الجميع في أولمبياد طوكيو" 0:50 دقيقة خيمينيز يعود إلى تدريبات وولفرهامبتون بشكل تدريجي 2:22 دقيقة مواجهة متباينة الطموحات بين فولهام ومانشستر سيتي