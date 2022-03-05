وجاء تأهل المنتخب القطري للنهائي بعد فوزه في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت في وقت سابق من اليوم بفوزه على نظيره السعودي.

أما منتخب الإمارات فقد بلغ الدور النهائي بعد فوزه في مواجهة نصف النهائي الكويت.

يشار إلى أنه تم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة، التي ينظمها الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة بالتعاون مع نادي بادل إن، وبمشاركة أفضل لاعبي ولاعبات دول الخليج الست، إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والبحرين والكويت، في حين ضمت الثانية منتخبات الإمارات وعمان والسعودية.

ومثل المنتخب القطري للرجال في هذه البطولة كل من اللاعبين عبدالعزيز سعدون ومحمد سعدون الكواري ومحمد عبد الله وخالد سعدون إلى جانب كل من عبدالله الحجي وجبر المطوع وريان الجفيري وعبدالله العمادي.

