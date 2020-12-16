قطر ...بُنى تحتية متميزة وخبرات متراكمة في التنظيم من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 18:32 1:49 دقيقة بنية تحتية متميزة تجعل من قطر الخيار الأمثل لاحتضان الأحداث الرياضية الكبرى. تقارير إخبارية دورة الألعاب الآسيوية -آخر الفيديوهات 4:28 دقيقة أتالانتا يُجبر يوفنتوس "رونالدو" على التعادل 19:57 دقيقة ديمبا با يكشف خفايا حادثة باشاكشهير "العنصرية" 1:49 دقيقة قطر ...بُنى تحتية متميزة وخبرات متراكمة في التنظيم 0:35 دقيقة إنييستا يغيب عن الملاعب لـ4 أشهر 3:08 دقيقة صلاح بن غانم العلي يشيد بالانجاز القطري الجديد 2:14 دقيقة الذوادي يتحدث عن إرث استضافة الأحداث الرياضية 5:47 دقيقة المؤتمر الصحفي للوفد القطري عقب فوز الدوحة 2:21 دقيقة جاسم البوعينين يشيد بالديبلوماسية الرياضية القطرية 2:01 دقيقة قطر مسيرة مضيئة ممتدة في عالم الرياضة والتنظيم 2:10 دقيقة برشم يعلّق على فوز الدوحة باستضافة أسياد 2030