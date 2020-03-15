قائمة بأبرز اللاعبين والرياضيين المصابين بالكورونا March 15, 2020 20:23 1:15 دقيقة كورونا -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة استدعاء الصاعد إيفـيـتـش لمنتخب كوسوفو يثير الجدل 3:17 دقيقة تايسون فيوري تناول مواد منشّطة محظورة 1:15 دقيقة قائمة بأبرز اللاعبين والرياضيين المصابين بالكورونا 1:54 دقيقة نجوم الرياضة يسهمون في محاربة الكورونا على طريقتهم 0:21 دقيقة إلتشي يعلن عن إصابة أحد لاعبيه بكورونا 2:06 دقيقة وباء كورونا يضع الدوريات الكبرى أمام فراغ قانوني 0:22 دقيقة قمة سلبية وصامتة بين غلطة سراي وبشيكتاش 0:27 دقيقة الأحداث الرياضية التي تأثرت بفيروس كورونا 0:31 دقيقة تأخير إيقاف المنافسات يثير غضب روني 9:59 دقيقة موجز الأخبار