فيليبسن الأسرع وفينغيغارد يحتفظ بالصدارة من قبل beIN SPORTS July 17, 2022 19:33 0:27 دقيقة تُوج البلجيكي جاسبر فيليبسن بالمرحلة الخامسة عشرة من طوّاف فرنسا الأحد في نهاية مثيرة شهدت وصول 52 متسابقاً في الوقت نفسه، فيما احتفظ الدنماركي يوناس فينغيغارد بالقميص الأصفر والصدارة. تقارير إخبارية طواف فرنسا 2022 -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة لوبيتيغي يتحدّث عن رحلة كوريا الجنوبية التحضيرية 5:57 دقيقة هولندا – فرنسا في ربع النهائي 1:27 دقيقة كونتي سعيد بالفترة الإعدادية لتوتنهام ويشيد بمورا 0:27 دقيقة فيليبسن الأسرع وفينغيغارد يحتفظ بالصدارة 0:31 دقيقة سيروندولو يفوز بلقب بطولة بإستاد 9:57 دقيقة شاهد مراسم تتويج الثنائي غالان وليبرون 0:34 دقيقة ذهبية الماراثون للإثيوبي تولا 4:00 دقيقة غالان وليبرون يتحدثان عن مشاعرهما الخاصة 3:03 دقيقة غالان وليبرون يتوجان بلقب بطولة باريس بريميير بادل 0:35 دقيقة مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم ليساندرو مارتينيز