فعالية للسباحة في مدينة غزة تخطف الأنظار من قبل beIN SPORTS November 4, 2022 13:12 1:54 دقيقة كادت أكاديمية للسباحة في مدينة غزة في فلسطين أن تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد مشاركة مايقارب ألف طفل وفتاة في فعالية للسباحة على شواطئ المدينة لكن مشاركتهم القياسية خطفت الأنظار والأضواء على المستوى الدولي رغم ماتعانيه المدينة من صعوبات. تقارير إخبارية رياضات أخرى غزة -آخر الفيديوهات 4:42 دقيقة أجواء كأس العالم تسيطر على كورنيش الدوحة 3:40 دقيقة فعاليات مهرجان درب لوسيل تتواصل وسط حضور مميز 6:26 دقيقة منطقة اللؤلؤة على أهبة الاستعداد لاستقبال الجماهير 1:54 دقيقة فعالية للسباحة في مدينة غزة تخطف الأنظار 0:27 دقيقة مباراة قوية بين بوروسيا مونشنغلاباخ وشتوتغارت 0:32 دقيقة بيلباو يبحث عن الارتقاء مؤقتاً للمركز الثالث 1:50 دقيقة ييرو يتوقّع أن تكون نسخة "قطر 2022™" استثنائيةً 1:30 دقيقة لابورتا يشيد بجيرارد بيكيه بعد اعتزاله 0:55 دقيقة 35 ألف مشجع لدعم منتخب الأرجنتين 0:59 دقيقة تواصل أزمة نجم بروكلين نتس كايري إيرفينغ