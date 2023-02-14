فعاليات متنوّعة في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش بمناسبة اليوم الرياضي من قبل beIN SPORTS February 14, 2023 15:17 3:50 دقيقة شهد مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش فعاليات متنوعة بين رياضات الاسكواش والتنس والبادل وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين ونجمات اللعبة بمناسبة اليوم الرياضي. تقارير إخبارية اليوم الرياضي لدولة قطر رياضات أخرى اليوم الرياضي مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة أوستابينكو تتخطّى كيز بنجاح 3:50 دقيقة فعاليات عديدة في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش 1:58 دقيقة ميسي ومبابي يشاركان في تدريبات باريس سان جيرمان 0:32 دقيقة عملية جراحية ناجحة للنجمة التونسية أنس جابر 2:22 دقيقة أكاديمية الخدمة الوطنية تحتفل باليوم الرياضي 3:47 دقيقة "سباق الصبخة" يستقطب العديد من المشاركين 2:21 دقيقة بوتر لاستعادة نغمة الفوز مع تشلسي 5:50 دقيقة "أسباير" محطّة رئيسيّة في فعاليات اليوم الرياضي 0:56 دقيقة روبن باراخا مدربًا جديدًا لفالنسيا 0:46 دقيقة كاستيرا تزور أماكن توسعة خطوط المواصلات