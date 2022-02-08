فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر من حديقة أسباير واستاد البيت من قبل beIN SPORTS February 8, 2022 15:00 3:09 دقيقة فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر مع مراسلي beIN SPORTS في حديقة أسباير بالعاصمة الدوحة واستاد البيت في مدينة الخور. تقارير إخبارية اليوم الرياضي لدولة قطر استاد البيت beIN SPORTS أسباير -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة فعاليات اليوم الرياضي من حديقة أسباير واستاد البيت 3:11 دقيقة مؤسسة قطر تحتفي باليوم الرياضي 2:23 دقيقة آراء بعض المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي 2:15 دقيقة إقبال كبير على فعاليات اليوم الرياضي في أسباير زون 0:21 دقيقة أمير دولة قطر يشارك في فعاليات اليوم الرياضي 0:46 دقيقة لامبارد غير مهتم بشؤون اللاعبين خارج الملعب 2:54 دقيقة يونايتد يسعى لاستعادة توازنه من بوابة الدوري 2:45 دقيقة الأهلي ينشد العبور إلى نهائي كأس العالم للأندية 24:30 دقيقة جيريمي نجيتاب في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:33 دقيقة ماييه يمنح فرنسا ذهبية البياثلون 20 كيلومتراً فردي