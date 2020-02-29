غومبير يتألق وسندستيد تحرز المركز الأول للمرة الخامسة في تحدي العديد الصحراوي February 29, 2020 18:29 2:15 دقيقة فاز الفرنسي فريديريك غومبير بالمركز الأول في تحدي العديد الصحراوي في قطر. أما لدى السيدات فتألقت الفنلندية بيا سندستيد بشكل لافت بفوزها بالمركز الأول للمرة الخامسة على التوالي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة الوداد (1) - (0) النجم الساحلي - التغطية الخاصة 0:22 دقيقة سان جيرمان قد يفتقد خدمات دي ماريا أمام دورتموند 0:37 دقيقة واتفورد يصعق ليفربول ويغلبه بثلاثية نظيفة 4:56 دقيقة سان جيرمان يكرم وفادة ديجون برباعية 2:30 دقيقة حوار شيّق بين علي معلول ونبيل معلول ووائل جمعة 4:50 دقيقة ملخص مباراة هوفنهايم وبايرن ميونيخ 3:59 دقيقة دورتموند يواصل صحوته ويستمر في الضغط على لايبزيغ 0:16 دقيقة تأجيل مباراتي العين والشارقة مع السد والدحيل 2:15 دقيقة غومبير يتألق وسندستيد تحرز المركز الأول 0:33 دقيقة ألبا ضمن قائمة برشلونة التي ستخوض الكلاسيكو