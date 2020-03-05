غولف: النسخة 23 تقام لأول مرة على الميدان الجديد للمدينة التعليمية March 5, 2020 22:23 2:35 دقيقة افتتح ملعب الغولف الجديد بالمدينة التعليمية في قطر رسمياً باستضافته منافسات النسخة 23 من بطولة قطر ماسترز للغولف التي يشارك فيها نخبة من لاعبي العالم. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة النرويجي غوليكسن يفوز بمسابقة ضد الساعة 2:35 دقيقة النسخة 23 تقام على ميدان المدينة التعليمية 0:40 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يكتفي بتغريم أنشيلوتي 11:49 دقيقة موجز الأخبار 0:33 دقيقة رسمياً: تحديد موعد مباراة يوفنتوس وانتر 0:35 دقيقة فالنسيا وأتالانتا بلا جمهور في دوري أبطال أوروبا 3:30 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الخامسة عشر 0:42 دقيقة فيفا يفكّر في اقتراح رسمي لتأجيل التصفيات الآسيوية 0:52 دقيقة أرسنال يعلن إصابة توريرا بكسر في الكاحل 0:47 دقيقة المحكمة الأوروبية ترفض استئناف بلاتيني