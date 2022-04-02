غالان: "كانت مباراة صعبة" من قبل beIN SPORTS April 2, 2022 23:19 1:11 دقيقة أكد الإسباني أليخاندرو غالان بأن مباراة نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 كانت صعبة وأن التفاصيل الصغيرة رجحت كفّة نافارو ودي نينو. مقابلات بطولة "أريدُ ooredoo" قطر الكبرى للبادل 2022 -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة غالان: "كانت مباراة صعبة" 3:19 دقيقة أسباس منزعج بعد منح الحكم 3 ركلات جزاء لريال مدريد 0:37 دقيقة نافارو: "نحن سعداء بوجودنا في الدوحة" 0:59 دقيقة ناصر غانم الخليفي: "يوم مميز لرياضة البادل" 0:39 دقيقة اللقب من نصيب الثنائي نافارو ودي نينو 3:07 دقيقة مانشستر يونايتد يتعادل مع ليستر سيتي 4:10 دقيقة كريم بنزيمة يقود ريال مدريد لتعزيز صدارته 0:46 دقيقة نيس يفشل في استعادة المركز الثالث 4:44 دقيقة تشيلسي يتلقى خسارة موجعة على ميدانه من برينتفورد 3:46 دقيقة مانشستر سيتي يتخطى بيرنلي ويستعيد الصدارة سريعاً