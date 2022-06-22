عبد الله الملا: "نسعى لإعادة الثقافة البدنية" من قبل beIN SPORTS June 22, 2022 20:28 2:59 دقيقة قال عبد الله الملا، مدير متحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3، إن الجميع يسعى لإعادة الثقافة البدنية بالنظر لأهميتها الكبيرة في حياة الشعوب مشيراً إلى أنه تم اختيار قطر لاحتضان المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للثقافة البدنية. مقابلات متحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3 -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة بايرن ميونيخ يقدّم ساديو ماني 0:33 دقيقة ميدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة مايوركا 2:59 دقيقة عبد الله الملا: "نسعى لإعادة الثقافة البدنية" 0:48 دقيقة الروماني بوبوفيتشي يحقق ذهبيته الثانية 0:48 دقيقة تسيتسيباس إلى ربع نهائي بطولة مايوركا 1:08 دقيقة سيرينا ويليامس: "اللعب مع أنس جابر ممتع جداً" 0:23 دقيقة دورم ينتقل إلى كايزرسلاوترن 0:30 دقيقة تقارير - مخيتاريان يقترب من إنتر 0:29 دقيقة بيع 1.2 مليون تذكرة لمباريات مونديال قطر 0:57 دقيقة استقبال شعبي حافل للفرنسي بوغبا في كوناكري