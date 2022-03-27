شيرين نجيم تحتفظ بلقب سباق جمعية بيروت ماراثون من قبل beIN SPORTS March 27, 2022 22:17 3:02 دقيقة احتفظت العداءة اللبنانية شيرين نجيم بلقب سباق السيدات السنوي الذي نظمته جمعية بيروت ماراثون في شوارع العاصمة اللبنانية. ا تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة كندا تتأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاماً 0:35 دقيقة فيرستابن يحرز لقب جائزة السعودية الكبرى 3:02 دقيقة شيرين نجيم تحتفظ بلقب سباق جمعية بيروت ماراثون 1:17 دقيقة دورة ميامي: رود إلى ثمن النهائي لمواجهة نوري 0:33 دقيقة ديشان يؤكد جاهزية مبابي لودية جنوب إفريقيا 0:38 دقيقة الإسكتلندي فيرغوسون بطلاً لبطولة قطر ماسترز للغولف 2:56 دقيقة منتخب روسيا يتدرب رغم استبعاده من تصفيات المونديال 1:01 دقيقة المنتخب الأميركي يتأهب لمواجهة بنما المصيرية 2:19 دقيقة منتخب كندا يسعى لحسم تأهله إلى المونديال 0:43 دقيقة البرازيل تستعد لمواجهة بوليفيا