الفارس البرازيلي الذي تأهل إلى شوط التمايز ضمن ثمانية فرسان حقق أفضل زمن وقدره إحدى وأربعون ثانية وثلاثة وأربعون جزءاً بالمائة من الثانية دون أخطاء متقدماً على الفارس السويسري مارتن فوكس الذي احتل المركز الثاني، فيما احتلت الفارسة السويدية مالين باريارد جونسون المركز الثالث.

