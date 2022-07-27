رويسر تفوز بالمرحلة الرابعة من طواف فرنسا من قبل beIN SPORTS July 27, 2022 21:23 0:37 دقيقة فازت السويسرية مارلين رويسر بالمرحلة الرابعة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية للسيدات. تقارير إخبارية الدراجات الهوائية طواف فرنسا للسيدات -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة ريكاردو فيري سعيد بعودته لإنتر 1:23 دقيقة استقبال حافل لفينغيغارد في الدنمارك 0:37 دقيقة رويسر تفوز بالمرحلة الرابعة من طواف فرنسا 0:40 دقيقة بوردو ينجو من الهبوط للدرجة الثالثة 0:33 دقيقة المدافع السويسري مبابو إلى فولهام 2:42 دقيقة تعديلات في شروط الحصول على رخص الأندية في إفريقيا 0:54 دقيقة الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين 0:33 دقيقة نابولي يوقع مع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي 0:34 دقيقة مانشستر يونايتد يتعاقد مع مارتينيز من أياكس 0:41 دقيقة غرامة مالية على إعادة بيع التذاكر دون تصريح