وكما جرت العادة، تعمّ الفعاليات الرياضية المختلفة والموجهة لكافة الفئات العمرية أرجاء البلاد في النسخة الأولى بعد استضافتها نهائيات كأس العالم، بمشاركة أكثر من مائة جهة منظمة، وبحضور واسع للمواطنين والمقيمين، وذلك إحياءً للتقليد السنوي والمبادرة غير المسبوقة التي تنفرد بها دولة قطر، بهدف زيادة نشر التوعية بأهمية الرياضة، ودورها في بناء مجتمعات صحية.

مدينة لوسيل تحتفي باليوم الرياضي

وتُحيي مدينة لوسيل التي احتضنت نهائي كأس العالم التاريخي بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، اليوم الرياضي عبر فعاليات مختلفة.

وتنظّم المدينة ألعابا جماعية عديدة مثل كرة القدم، والتنس، وألعاب الكرة الطائرة، وغيرها من المسابقات والأنشطة الرياضية المتنوعة.

أنشطة متنوّعة في "كتارا "

واستقبل الحي الثقافي كتارا، المئات من الزوار منذ ساعات الصباح، الذي يقدم بدوره باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية بمشاركة العديد من الجهات.

وتتوزع الأنشطة الرياضية على كورنيش كتارا والجهة الجنوبية وتلال كتارا.