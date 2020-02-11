دولة قطر تحتفل باليوم الرياضي February 11, 2020 12:55 9:32 دقيقة تحتفل دولة قطر اليوم الثلاثاء باليوم الرياضي وذلك للعام التاسع على التوالي في تظاهرة متميزة حيث يشارك الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع في مختلف الأنشطة الرياضية التي تخصص لهذه المناسبة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 9:32 دقيقة دولة قطر تحتفل باليوم الرياضي 0:25 دقيقة ليفربول يستعيد "إيقاع" التدريبات بحضور ماني 0:29 دقيقة كلينسمان يستقيل من تدريب هيرتا برلين 11:09 دقيقة موجز الأخبار 1:51 دقيقة الدوري المصري يستقطب نجوم الكرة التونسية 1:50 دقيقة باكس ينتصر برغم غياب يانيس 2:17 دقيقة كأس السوبر الإفريقية تجوب أنحاء دولة قطر 1:39 دقيقة كوادرادو سعيد مع "السيدة العجوز" 1:59 دقيقة المغربي سفيان شاكلة يسعى إلى التألق مع فياريال 1:22 دقيقة الإسباني بوستا يبلغ الدور الثاني من بطولة روتردام