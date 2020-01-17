حفل افتتاح مميز للنسخة الأولى من بطولة "ويغا" العالمية للألعاب الإلكترونية January 17, 2020 13:21 2:32 دقيقة افتتحت في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات النسخة الأولى من بطولة ويغا العالمية للألعاب الإلكترونية. بطولة من المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة على مستوى العالم. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة إيران تكتسح نيوزيلاندا 53 - 21 0:31 دقيقة اختيار ماغواير قائداً جديداً لمانشستر يونايتد 0:29 دقيقة ميركاتو: آشلي يونغ يصل إلى إيطاليا 1:51 دقيقة هيرتا برلين يطمح للعودة إلى الواجهة 1:29 دقيقة بايرن ميونيخ يجدد عقد رعايته مع أودي حتى 2029 2:32 دقيقة حفل افتتاح مميز للنسخة الأولى من بطولة "ويغا" 4:03 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة العاشرة 0:25 دقيقة الأهلي يتعاقد مع السنغالي "أليو بادجي" 11:16 دقيقة موجز الأخبار 1:29 دقيقة باكس يواصل عروضة الملفتة بفضل المتألق أنتيتوكونمبو