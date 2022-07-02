حضور لافت للجماهير الجزائرية لمتابعة منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط – وهران 2022 من قبل beIN SPORTS July 2, 2022 21:47 2:38 دقيقة سجلت الجماهير الجزائرية تواجدها القوي خلال النسخة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران. تقارير إخبارية دورة ألعاب البحر المتوسط -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة حضور لافت للجماهير الجزائرية 0:28 دقيقة إيفرتون يتعاقد مع تاركوفسكي في صفقة انتقال حر 0:35 دقيقة هل سيغادر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد؟ 5:30 دقيقة بادوسا تتجاوز عقبة كفيتوفا بنجاح 0:33 دقيقة ياكوبسون يفوز بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا 0:35 دقيقة غفران بلخير تحرز ذهبية رفع الأثقال 0:31 دقيقة برشلونة يشكر تراوري ودي يونغ 0:37 دقيقة قرعة بطولة العالم لكرة اليد بولندا – السويد 2023 0:40 دقيقة كورنيه تفاجئ شفيونتيك 1:04 دقيقة موتسيبي يحطّ الرحال في المغرب