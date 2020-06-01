وأدّت وفاة فلويد بتلك الطريقة المؤسفة إلى عشرات المظاهرات في أميركا والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب.

وأدان جوردان في بيان "العنصرية المتأصلة" في الولايات المتحدة، قائلا إنه "حزين بشدة، أعاني حقاً وغاضب تماماً".

من جهته، ندّد هاميلتون، بطل العالم ست مرات، بصمت "أكبر النجوم" في عالم الفورمولا وان "الذي يهيمن عليه البيض".

وأضاف الملك الحالي لحلبات الفورمولا وان في حسابه على على إنستاغرام "أعرف من أنتم وأراكم".

ووُجهت إلى الشرطي الأميركي الأبيض ديريك شوفين الذي ألقى القبض على المواطن الأسمر فلويد (46 عاماً) وضغط بركبته على رقبته لعدة دقائق دون أن يستمع لمناجاته كونه لا يستطيع التنفس قبل أن يتوفّي لاحقاً، تهمة القتل غير المتعمد. لكن الاحتجاجات استمرت في التصاعد، وانتهت في بعض الأحيان بأعمال شغب إلى حد إعلان حظر التجول في عدة مدن.

وأردف جوردان الذي رفض اتخاذ موقف بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية خلال مسيرته الاحترافية، "لقد سئمنا... يجب أن نواصل التعبير السلمي عن الظلم والمطالبة بالاعتراف بالمسؤوليات".

وانضم النجمان جوردان وهاميلتون إلى مجموعة من نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ودوري كرة القدم الأميركية للمحترفين ورياضات أخرى في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم والذين يطالبون بتغييرات في طريقة معاملة السود في هذا البلد خاصة من قبل الشرطة.

وقاد لاعب بوسطن سيلتكس جايلين براون سيارته لمدة 15 ساعة للمشاركة في مظاهرة سلمية في أتلانتا بولاية جورجيا.

وقال مفوض دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين رودجر غودويل إن المظاهرات العنيفة "تعكس الألم والغضب والإحباط الذي يشعر به الكثير منا".

كرة المضرب، كرة القدم

ونشرت لاعبة كرة المضرب سيرينا ويليامس مقطع فيديو على حسابها في إنستاغرام لفتاة متأثرة جدا خلال تجمع عام: "نحن سود ولا يجب علينا أن نشعر بهذا".

وعبرت مواطنتها الواعدة كوكو غوف عن ردة فعلها في فيديو على الشبكة الاجتماعية "تيك توك" قائلة "هل سأكون أنا التالية؟".

في الخارج، أبدى ثلاثة لاعبين سمر في البوندسليغا تضامنهم مع فلويد، أبرزها كان لمهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الفرنسي ماركوس تورام، نجل النجم الفرنسي السابق ليليان تورام، الذي احتفل بهزه شباك أونيون برلين بالركع على رجل واحدة وأحنى رأسه دعما لحملة حركة "بلاك لايفز ماتر" (أرواح السود مهمة)، التي انطلقت مجددا إثر مقتل فلويد.

وبعد المباراة مباشرة، نشر ناديه على حسابه في تويتر صورة لاعبه وهو راكع على الأرض وينظر إلى الأسفل، مع تعليق باللغة الإنكليزية: "لا حاجة للتفسير".

واشتهرت هذه الطريقة في التعبير عن الرأي مع لاعب كرة القدم الأميركية للمحترفين كولن كايبرنيك الذي أصبح المتحدث باسم الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد عنف الشرطة، وخاصة ضد الأقليات الملونة.

بعد ذلك بفترة وجيزة، كشف مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي الإنكليزي الواعد جايدون سانشو (20 عاما) عن قميص تحت قميص فريقه عقب هزه شباك بادربورن، كتب عليه "العدالة لجورج فلويد".

وكان الأميركي ويستون ماكنزي، لاعب شالكه، ارتدى شارة السبت خلال المباراة أمام فيردر بريمن، كتب عليها أيضا "العدالة لجورج".

وكتب ماكنزي (21 عاما) في تغريدة على حسابه في تويتر عقب المباراة "أن تكون قادرا على استغلال هذه المنصة للفت الانتباه إلى مشكلة مستمرة لفترة طويلة جدا، فهذا شعور جيد !!!"، مضيفا ""يجب أن ندافع عن ما نؤمن به، وأعتقد أن الوقت قد حان لإسماع صوتنا!".

وندد نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس الأربعاء بوفاة فلويد على غرار مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كير الذي كتب في تغريدة على تويتر "إنها جريمة مقززة".

وبلغت الثورة قمتها مع شعور الألم لدى لاعب ووريرز وسان أنطونيو سبيرز السابق ستيفن جاكسون الذي كان يعرف الضحية.

وكتب في حسابه على إنستاغرام "فلويد كان أخي. كنا نسمي بعضنا +التوأم+. كان أخي في مينيسوتا لأنه غيَّر حياته، قاد الشاحنات (...) وأنتم قمت بقتله. أنا في طريقي إلى مينيسوتا. العدالة ستتحقق".