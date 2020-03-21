جدل كبير لتفضيل مشاهير الرياضة في أولوية فحوصات الكشف على فيروس كورونا March 21, 2020 12:58 2:39 دقيقة لايزال الجدل قائما في وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تفضيل مشاهير الرياضة والفن والسياسة على باقي المواطنين في عملية الكشف عن فيروس كورونا، تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة غموض حول مصير المسابقات في الإتحاد الإنكليزي 2:39 دقيقة تفضيل المشاهير في أولوية الفحوصات تثير جدلا كبيرا 2:18 دقيقة إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين 0:48 دقيقة سكان طوكيو بين امكانية تنظيم الاولمبياد أو تأجيله 0:27 دقيقة عودة نابولي للتمارين تثير المخاوف في إيطاليا 1:42 دقيقة الأندية الاسبانية تنشر حملات توعية 0:46 دقيقة لايبزيغ يستأنف تدريباته آخذاً التدابير الصحية 1:54 دقيقة كورونا يجبر العديد من اللاعبين على مغادرة إيطاليا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 11:47 دقيقة موجز الأخبار