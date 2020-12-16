جاسم البوعينين يشيد بالديبلوماسية الرياضية القطرية من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 15:03 2:21 دقيقة أكد جاسم البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، بأن الديبلوماسية الرياضية القطرية كان لها دور كبير في فوز الدوحة بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030. مقابلات دورة الألعاب الآسيوية 2030 جاسم البوعينين -آخر الفيديوهات 5:47 دقيقة المؤتمر الصحفي للوفد القطري عقب فوز الدوحة 2:21 دقيقة جاسم البوعينين يشيد بالديبلوماسية الرياضية القطرية 2:01 دقيقة قطر مسيرة مضيئة ممتدة في عالم الرياضة والتنظيم 2:10 دقيقة برشم يعلّق على فوز الدوحة باستضافة أسياد 2030 1:34 دقيقة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتحدث عن أسياد 2030 0:55 دقيقة الدوحة تفوز بشرف استضافة أسياد 2030 34:10 دقيقة تعرف على الملف السعودي لاستضافة "أسياد" 2030 33:52 دقيقة الوفد القطري يقدم ملف الدوحة لاستضافة "أسياد 2030" 2:53 دقيقة مانشستر سيتي يكتفي بالتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3:56 دقيقة ريال مدريد يتخطى حاجز أتلتيك بيلباو