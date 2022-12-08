جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد من قبل beIN SPORTS December 8, 2022 19:11 3:02 دقيقة أقيم حفل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد وذلك بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث انضمت الرياضة للمرة الأولى لفئات الجائزة المرموقة. تقارير إخبارية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة مكافحة الفساد في الرياضة ضمن فئات الجائزة العالمية 0:35 دقيقة مباراة هولندا والأرجنتين – التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة كرواتيا والبرازيل – التغطية الخاصة 18:47 دقيقة سكالوني يتحدث عن مباراة الأرجنتين وهولندا 33:01 دقيقة فان غال: "جاهزون لخوض مباراة الغد أمام الأرجنتيني" 9:58 دقيقة داليتش: "نسعى للفوز غداً على البرازيل" 10:08 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل قبل مواجهة كرواتيا 5:55 دقيقة فان دايك: "فان خال مختلف عن أي مدرب آخر" 11:27 دقيقة أدريان رابيو: "أنا فخور" ! 8:57 دقيقة ووكر: " إنكلترا لن تواجه مبابي لوحده"