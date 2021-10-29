تنظيم ناجح لبطولة "كتارا" للتراياثلون من قبل beIN SPORTS October 29, 2021 17:55 3:42 دقيقة شهد الحي الثقافي في العاصمة القطرية الدوحة بطولة "كتارا" للتراياثلون، أولى بطولات سلسلة الدوري القطري للتراياثلون لموسم 2021-2022 بتنظيم ناجح من الاتحاد القطري للدراجات والتراياثلون وبمشاركة أكثر من ثلاثمائة متسابق. تقارير إخبارية رياضات أخرى التراياثلون بطولة "كتارا" للتراياثلون -آخر الفيديوهات 5:04 دقيقة باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل 0:35 دقيقة زفيريف يبلغ نصف نهائي بطولة فيينا المفتوحة للتنس 0:55 دقيقة ناغلسمان يطالب لاعبي بايرن بنسيان خيبة كأس ألمانيا 0:22 دقيقة غوارديولا يدعم فكرة تولّي تشافي تدريب برشلونة 0:43 دقيقة غوارديولا يُشيد بفييرا 0:40 دقيقة كلوب: "لا توجد مباريات سهلة في البريميرليغ" 0:40 دقيقة بارجوان يتحدّث عن أهدافه مع برشلونة 0:34 دقيقة كوتينيو يعود إلى تشكيلة البرازيل 0:38 دقيقة لابورتا: "تشافي جزء من برشلونة" 3:42 دقيقة تنظيم ناجح لبطولة "كتارا" للتراياثلون